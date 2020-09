Bitton : “Le PSG a besoin de reprendre de la hauteur dans les têtes”

Le début de saison 2020/21 est compliqué pour le PSG qui voit les problèmes s’empiler, entre vague de cas positifs au Covid, départs non compensés et suspensions suite au Classico. Du coup les PSG est crispé, nerveux. Pour Stéphane Bitton, journaliste et consultant France Bleu Paris, le club tout entier doit prendre de la hauteur dans ce contexte. “Le 23 août le PSG faisait partie des deux meilleures équipes d’Europe, ce mercredi 16 septembre il est 18e de la Ligue 1 avec zéro but et zéro point marqué. A l’image du match contre Marseille, tout le monde est très nerveux au PSG. Il y a une crise de résultat. Et le jeu repose pour beaucoup sur Neymar et Kylian Mbappé qui ne seront pas là. Mais Paris a besoin de reprendre de la hauteur dans les têtes pour repartir de l’avant”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin.