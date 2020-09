Bitton : “Le PSG aura une équipe seulement de Ligue 1”

Même avec sept joueurs majeurs indisponibles (Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé), le PSG a un statut en France et doit s’imposer au stade Bollaert-Delelis ce soir. C’est l’exigence de Stéphane Bitton, consultant France Bleu Paris.

“Enfin ! Depuis le 23 août on attendait de revoir le PSG ! Maintenant, il faut avouer que le contexte est particulier… les stars sont au lit, et ce soir Paris aura une équipe de Ligue 1, seulement de Ligue 1. C’est la première fois que le PSG depuis l’arrivée de QSI, en 2011, propose une équipe pour jouer la 2e, 3e ou 4e place du classement. Jean-Louis Leca a dit que l’équipe B du PSG serait titulaire dans beaucoup d’autres clubs de L1. Donc amis lensois, méfiez-vous“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes. “Surtout que Paris en tant que finaliste de la Ligue des champions doit s’imposer partout où il passe. C’est un statut. Comme la Juve en Italie, le Real en Espagne et le Bayern en Allemagne. On attendra toujours une victoire du PSG en France.“