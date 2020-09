Bitton : “Même avec tous ses handicaps, le PSG est capable de passer une belle semaine”

Cette semaine, le PSG entamera sa saison 2020-2021 de Ligue 1 avec deux rencontres face au RC Lens (10 septembre) et l’Olympique de Marseille (13 septembre). Et avant de débuter ce nouvel exercice, le directeur sportif du PSG – Leonardo – est intervenu dans le CFC afin de mettre certaines situations au clair. Dans sa chronique sur France Bleu Paris – Stéphane Bitton – est revenu en détails sur l’intervention du dirigeant parisien. Il a notamment apprécié sa prise de parole.

“Il a dit beaucoup de choses mais j’ai l’impression d’être revenu aux années Pompidou. Sa devise c’était ‘le changement dans la continuité’. C’est un peu ce qui va s’appliquer au PSG cette saison si j’ai bien écouté notre ami Leonardo. Effectivement, il a balayé tous les sujets, ça faisait longtemps qu’il n’avait pas parlé. Pour le Coronavirus, il a pris la défense des joueurs du PSG et je suis d’accord avec lui. Il nous a parlé de Thomas Tuchel, qui en a pour au moins dix mois (fin de contrat en juin 2021, ndlr). Le club n’a pas vraiment les moyens de changer d’entraîneur et il a toute sa confiance. Après vous savez qu’en matière de football quand on a la confiance de quelqu’un c’est là qu’il faut commencer à se méfier, a déclaré Bitton sur France Bleu Paris. Puis il y a un point qui moi me gêne, c’est le recrutement (…) On a appris hier qu’il fallait vendre pour acheter. On a compris que le PSG prend la crise comme les autres clubs du monde à cause du Coronavirus et que les finances ne sont plus aussi bien.”

Malgré les nombreux handicaps présents pour le PSG (joueurs positifs au Covid-19, calendrier chargé) à l’approche des prochains matches, Stéphane Bitton estime que les Rouge et Bleu peuvent réaliser une belle semaine. “C’est le début de la saison pour le PSG. On sait qu’il y a les six joueurs qui ne peuvent pas disputer (Navas, Marquinhos, Paredes, Neymar, Icardi et Di María, positifs au Covid-19) les fameuses rencontres face à Lens jeudi et puis le Classique, qui arrive peut-être un peu tôt, dimanche soir au Parc des Princes. Même avec tous ses handicaps, je crois que le PSG est capable de passer une belle semaine.”