Bitton : “On espère que Marquinhos sera le premier capitaine du PSG à lever la Ligue des champions”

Sans besoin de débat Marquinhos a naturellement récupéré cette saison le brassard de capitaine du PSG. Une ère qui devrait durer longtemps. Et que Stéphane Bitton a souhaité saluer sur France Bleu Paris ce matin : “Marquinhos a pris le brassard de capitaine, et Thiago Silva lui rend hommage ce matin dans France Football*. Marquinhos est un leader, il a toujours été un leader de vestiaire. Il a beaucoup appris au côté de Thiago Silva. C’est un taulier. La décision a fait l’unanimité auprès de ses coéquipiers. Il est parti pour être longtemps le capitaine du PSG. Il n’a que 26 ans et déjà 286 matches sous le maillot parisien ! On espère qu’il sera le premier capitaine du PSG à lever la Ligue des champions.”

*Thiago Silva au sujet de Marquinhos : “Je ne pouvais pas espérer un meilleur successeur. Il a toujours été à mes côtés, pas seulement en tant que coéquipier, mais en tant qu’ami. Il mérite de porter le brassard. Il n’a jamais forcé le truc, il a été patient. C’est un leader dans le vestiaire et sur le terrain où il parle et motive beaucoup. Je ne voyais personne d’autre que lui pour être le capitaine. J’espère qu’il aura le succès qu’il mérite. Je suis fier de lui. Bientôt, il va disputer des titres individuels pour devenir le meilleur défenseur du monde.” France Football du 29 septembre 2020