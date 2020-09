Bitton : “On ne sait plus s’il faut en rire ou en pleurer”

Si mercredi matin le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel s’est positionné pour un assouplissement du protocole sanitaire, l’agrément du gouvernement à travers la cellule interministérielle de crise est indispensable. C’est ce qui fera que le Lens-PSG se jouera le jeudi 10 septembre ou pas. Le projet de texte de la LFP permet de maintenir un match si au moins 20 joueurs, dont un gardien sont négatifs. La cellule interministérielle de crise doit rendre son avis dans les prochains jours. Stéphane Bitton, consultant France Bleu Paris, a rebondi sur la situation.

“Tous les jours on en remet une couche ! Ça fait six ! Et j’ai peur que la liste s’agrandisse ! On ne sait plus s’il faut en rire ou en pleurer. Les joueurs n’ont pas été remplacés, un seul transfert a été effectué, c’est Mauro Icardi… Le Covid là-dessus…”, a commenté Bitton. “Aujourd’hui tous les clubs doivent remettre une liste de 30 joueurs. Dans un nouveau protocole, tant que 20 sont aptes à jouer, ça pourrait permettre aux matches de se dérouler. Sauf qu’il faut un agrément de la cellule interministérielle de crise, il ne faut pas l’oublier. Elle se réunira jeudi prochain.“