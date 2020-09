Bitton : “On sent que le PSG monte en puissance et c’est très agréable pour tout le monde”

Les joueurs du PSG pourront préparer leur prochain match face au Stade de Reims (27 septembre) dans la bonne humeur. En effet, les Parisiens ont enchaîné, hier après-midi, une deuxième victoire en Ligue 1 lors du déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (3-0). Un large succès acquis en grande partie grâce à Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Keylor Navas. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur la victoire des Rouge et Bleu et a apprécié la prestation des joueurs de Thomas Tuchel.

“J’ai aimé ce PSG-là, je l’ai trouvé sérieux, appliqué et concentré. Plus rien à voir avec ce qu’on avait vu précédemment face à Lens, Marseille et Metz, malgré la victoire face aux Messins (1-0). Là, on était monté d’un cran et le PSG s’est imposé logiquement, s’est exprimé Stéphane Bitton sur les ondes de la radio français. Ce matin, le PSG est 8e de Ligue 1 (6 pts), ça commence à ressembler à quelque chose, pas très loin du leader (l’ASSE avec 10 pts). On sent que le PSG monte en puissance et c’est très agréable pour tout le monde.”

Stéphane Bitton s’est également montré dithyrambique envers Kylian Mbappé, qui effectuait son premier match avec le maillot PSG cette saison. “Je crois qu’aujourd’hui s’il y a bien un joueur qui est indispensable au PSG, peut-être plus que tous les autres, c’est Kylian Mbappé. Non seulement il a du talent mais en plus, il amène sa personnalité, son envie et sa jeunesse. J’ai trouvé qu’il était le leader et le moteur de cette équipe. La façon dont il regarde et motive ses coéquipiers pendant la rencontre, on sait que ça ne va pas être comme d’habitude et que ça va être bien.”