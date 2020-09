Bitton : “Oui il faut tabler sur Neymar”

Rentré à Paris après des vacances à Ibiza, Neymar va entamer une nouvelle saison avec le PSG. Stéphane Bitton, journaliste consultant sur France Bleu Paris, s’en réjouit et espère une union stable et durable.

“La bonne nouvelle, Neymar se queda, il reste ! Avec plein d’ambition. On ne peut que s’en réjouir car quand on le voit balle au pied on a envie d’en profiter des années sous le maillot du PSG. Les choses vont très vite dans le football. Il y a un an il voulait rejoindre Messi, son ami qui est maintenant dans la pampa… Le timing est parfait. Donc plus question de Barcelone, il annonce de la stabilité en restant au PSG. Le prolonger ? Ce Neymar sérieux, impliqué, qui pourrait presque prétendre au brassard de capitaine qui va revenir à Marquinhos, il a l’envergure pour porter le PSG, oui il faut tabler sur lui. Il n’a que 28 ans. En tant que créateur, techniquement, c’est ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes. “Maintenant au PSG, il y a un milieu de terrain à reconstruire.“