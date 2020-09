Bitton “pas du tout d’accord” avec Tuchel et Leonardo

Quand Thomas Tuchel et Leonardo, entraîneur et directeur sportif du PSG, parlent d’un calendrier français incompréhensible qui fait que le champion de France en titre, touché par une vague de cas positifs au Covid, est dans les cordes car impréparé, Stéphane Bitton, journaliste consultant de France Bleu Paris, ne les suit pas. A ses yeux, Thomas Tuchel et Leonardo se cherchent des excuses alors que l’effectif s’est affaibli.

“J’ai détesté ce match et pas seulement parce que le PSG a perdu. C’était tout sauf du football, pire que dans les années 90 ! C’était un match de voyous. J’ai pensé à l’exemplarité que devrait avoir les footballeurs à une époque où on stigmatise beaucoup. Là on s’est cru dans un mauvais Argentine-Brésil des années 70. Par ailleurs l’arbitre a été mauvais. Ce match est à oublier le plus vite possible mais malheureusement il va laisser des traces. Et puis je ne suis pas du tout d’accord avec Tuchel et Leonardo, le PSG a eu une très belle préparation. Paris a repris l’entraînement dès la fin du mois de juin, il a disputé le Final 8 jusqu’à la finale. Aujourd’hui le PSG devrait surfer là-dessus. Mais il ne reste plus rien, tout est parti en trois semaines. La préparation c’est l’arbre qui cache la forêt. Paris s’est affaibli cet été ! Il a perdu Thiago Silva, Cavani et Meunier, seul le Belge a été remplacé. Maintenant il va falloir nettoyer les têtes. Espérons que le PSG/Metz mercredi offrira un nouveau départ. Mais ce matin, comme son entraîneur le Paris Saint-Germain marche avec des béquilles. J’en suis désolé !”