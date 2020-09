Si le quatuor offensif Neymar-Icardi-Mbappé-Di Maria a eu un temps un surnom, Stéphane Bitton propose un nouveau casting pour les “Quatre fantastiques” du PSG. Il est composé de Keylor Navas, Marquinhos, Marco Verratti et de Kylian Mbappé. C’est la colonne vertébrale des Rouge & Bleu aux yeux du journaliste de France Bleu Paris. Il l’a dit ce matin sur les ondes.

“Moi je pense à quatre joueurs avec qui le PSG va beaucoup mieux en termes d’équilibre. Le premier des “fantastiques”, c’est Keylor Navas. Il n’y a pas de grande équipe sans grand gardien. C’est un des tous meilleurs au monde et il rassure son équipe, c’est un leader. Depuis longtemps le PSG n’avait pas eu un gardien de but aussi intéressant et performant… j’ai envie de remonter à Bernard Lama. Le deuxième, c’est notre Sergio Ramos à nous : Marquinhos. C’est le capitaine, c’est l’homme qui marque maintenant des buts. C’est le leader sur le terrain, l’abnégation. Il ne lâche rien de la première à la dernière minute, il lit bien le jeu, il est bon de la tête… Le troisième, c’est notre Marco Verratti. C’est un touché de balle, une vision du jeu. Avec lui, tout est plus fluide. Le quatrième c’est évidemment Kylian Mbappé. Il apporte vraiment un plus, c’est le futur n°1 mondial. Il remportera facilement trois ou quatre trophées du Ballon d’or, j’en suis persuadé. Mais lui, le plus difficile ce sera de le garder et de le prolonger. Pourtant il est l’avenir du PSG.”