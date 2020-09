Bitton sur le PSG/OM : “On a aucune certitude sur ce qui a été dit”

Le feuilleton du jour débutera à 17 heures à la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Le bouillant dossier Alvaro/Neymar/Sakai lié au PSG/OM est à l’ordre du jour. Il sera question d’insultes présumées ou supposées en tous genres. Stéphane Bitton, journaliste chroniqueur de France Bleu Paris, redoute ce qu’il sortira de la LFP ce soir.

“On va enfin savoir ! Je suis comme Thomas Tuchel et d’autres, pas vraiment serein… Dix matches ça ferait quand même beaucoup pour Neymar. Ce serait terrible. On a aucune certitude sur ce qui a été dit. On a fait appel à des experts hispaniques en lecture labiale, on a essayé de retrouver des images, il ne manque plus que l’inspecteur Colombo… La chose que je sais c’est que Neymar n’avait pas besoin de ça. Et le PSG non plus. De toute façon son image est écornée. On dit que le psychique a des effets sur le musculaire. Je pense que c’est aussi ça qui est à l’origine de la contracture au mollet. Neymar n’est pas serein. Lui seul sait ce qu’il a dit et entendu. Est-ce que la commission de discipline a pu reconstituer tout ça ? Il est temps de siffler la fin de ce Classico totalement pourri !“