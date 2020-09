Bouby : “Kimpembe ? Il a clairement franchi un cap”

Grande satisfaction de la campagne européenne du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a véritablement pris une nouvelle dimension en charnière centrale. C’est simple, durant le Final 8 de la Ligue des Champions, le défenseur formé au PSG a livré prestations XXL sur prestations XXL. Un état de fait qui pousse Pierre Bouby, sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, à penser que Presnel Kimpembe a franchi un vrai cap au sein de sa carrière. De quoi le voir s’installer en Équipe de France ? Pierre Bouby le pense.

“Est-ce que Presnel Kimpembe a franchi un cap ? Oui, il a clairement franchi un cap. Il avait cette habitude d’être quelques fois suffisant, et sur ce Final 8, on sent qu’il est arrivé à se surpasser et à atteindre un niveau assez incroyable. C’est un monstre. S’il arrive à gommer ses absences et à garder ce rythme-là, je pense qu’il pourrait être difficile à détrôner en Équipe de France.”