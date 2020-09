Boulaye Dia aimerait bien remettre ça un an après…

Sa volée victorieuse il y a un an (le 25 septembre 2019), au Parc des Princes, à la 94e minute du PSG/Reims (0-2) avait été remarquée, l’attaquant Boulaye Dia a le secret espoir de remettre cela ce soir à Auguste-Delaune. “On m’en a beaucoup parlé. C’était un beau but marqué face à une grande équipe. Personne n’avait misé sur nous. On a fait match solide tout en étant audacieux”, se souvient Boulaye Dia (23 ans) dans L’Union. “Quand tu marques ce genre de but tu te sens libéré. Ce n’était pas un déclic mais un moment important de ma carrière.“