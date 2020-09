Boulleau : “Quand le PSG s’intéresse à un joueur, il y a un phénomène d’inflation des prix”

À quelques jours de la fermeture du mercato (le 5 octobre), le PSG doit encore se renforcer à certains postes notamment au milieu de terrain et en défense centrale. Les pistes Tiémoué Bakayoko et Antonio Rüdiger (Chelsea FC) sont les dossiers les plus concrets à l’heure actuelle selon plusieurs sources. Interrogée sur les difficultés du PSG à recruter lors du mercato actuel, l’ancienne joueuse des Féminines du PSG, Laure Boulleau, met en avant l’augmentation des prix lorsque le PSG est intéressé par un joueur.

“Je pense qu’ils sont dans une problématique avec les départs. Je pense qu’ils sont avec des joueurs qui ont des salaires élevés, qui sont en fin de cycle et qu’ils ont du mal à vendre. Et après, il y a aussi un phénomène d’inflation au PSG. J’ai vu Allan (ancienne piste du PSG au milieu, ndlr) qui a signé à Everton (environs 25M€) pour quasiment 30M€ de moins que l’offre demandée au PSG, s’est exprimée Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club. Je pense quand même que dès que le PSG s’intéresse à un joueur, il y a aussi un phénomène d’inflation des prix et le contexte fait que c’est compliqué d’acheter un joueur avec cette inflation.”