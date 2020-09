Boulleau : "Quand Mbappé est là, on voit plus de verticalité"

Sur le terrain de l’OGC Nice (victoire 3-0 du PSG), les Parisiens ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 et se sont repositionnés au classement (8e avec 6 points soit à 4 unités du leader, l’ASSE). Et pour son premier match avec le maillot des Rouge et Bleu cette saison, Kylian Mbappé a rayonné et martyrisé la défense niçoise et plus précisément Youcef Atal. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau est revenue sur l’importance de Kylian Mbappé dans le jeu parisien. Elle s’est également exprimée sur la méforme d’Icardi depuis le début de l’année 2020.

“Quand Mbappé est là, on voit plus de verticalité. On l’a vu lors de la finale de la Coupe de la Ligue (face à l’OL) où il n’était pas là, le PSG en avait souffert. Face à l’Atalanta Bergame, dès qu’il entre, il libère tout de suite des espaces pour les autres. Je pense que c’est ça qu’il manque au PSG, donc c’est bien que Kylian soit de retour. S’il y a un attaquant à aller chercher au mercato, je pense qu’il faut un profil très rapide qui leur permettra d’avoir plus de profondeur. Ce ne sont pas Icardi et Sarabia qui vont apporter ça, a déclaré Laure Boulleau au CFC. La méforme d’Icardi ? Je pense qu’il a un problème de confiance. Quand il va le régler, j’ai l’impression qu’il va marquer et enchaîner. Face à Nice, il n’est pas passé loin (un poteau touché). Il faut juste qu’il marque maintenant (…) C’est souvent le cas des attaquants, je pense que ça peut aussi basculer dans un sens très positif pour lui. Je n’ai pas trop envie de l’accabler non plus.”