Brisard arbitre du PSG/OM, Letexier et Coué au VAR

Dans trois jours le PSG accueillera l’OM devant quelques milliers de personnes pour des motifs sanitaires et certainement privé de sept joueurs majeurs (Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar et Mbappé). Le Clasico-Classico-Classique PSG-OM s’annonce donc assez improbable. Et qui sait, l’arbitrage comptera peut-être. La LFP a désigné le corps arbitral pour cette affiche de Ligue 1 Uber Eats : Jérôme Brisard sera au sifflet. Au VAR, on retrouvera François Letexier et Bruno Coué.

Les officiels pour le PSG/OM

Arbitre principal : Jérôme BRISARD

Arbitres assistants : Cyril MUGNIER, Benjamin PAGES

4e arbitre : Willy DELAJOD

Arbitres assistants vidéo : François LETEXIER, Bruno COUE