Brozovic clarifie la situation sur son avenir

Après une belle épopée en Ligue des champions et un quadruplé national, le PSG entamera sa nouvelle saison 2020-2021 le 10 septembre prochain avec un déplacement au RC Lens. Et pour ce nouvel exercice, les Rouge et Bleu devront se renforcer à certains postes dont celui du milieu de terrain. Et depuis plusieurs mercatos, un nom revient insistance au PSG, celui de Marcelo Brozovic (27 ans). Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2022, l’international croate (49 sélections, 6 buts) est souvent associé au PSG afin de venir renforcer l’entrejeu des Rouge et Bleu. En avril dernier, le média croate, Sportske Novosti, avait dévoilé un intérêt du PSG pour le joueur de 27 ans.

Même si Marcelo Brozovic sort d’une saison pleine avec le maillot des Nerazzurri (46 matches joués toutes compétitions confondues, soit 3.864 minutes), l’Inter ne serait pas contre l’idée de le vendre afin de recruter d’autres joueurs au milieu. Cependant, le natif de Zagreb a tenu à mettre au clair sa situation via son compte Instagram. “Cher peuple nerazzurro, parce que j’ai le plus grand respect pour ce maillot, je n’ai jamais commenté les choses qui ont été écrites sur moi ces dernières semaines et je ne le ferai pas maintenant. Je peux seulement dire que j’ai toujours tout donné pour ce maillot et pour cette ville où je me sens vraiment chez moi. Je pense que j’ai aussi donné des émotions, comme quand on partageait nos joies du derby. J’adore ce maillot, j’adore Milan et il me presse d’être en capacité de me battre encore très longtemps pour ces couleurs”, a clamé Brozovic sur les réseaux sociaux.

Statistiques 2019-2020 de Marcelo Brozović*

Serie A : 32 matches disputés (2.703 minutes) – 3 buts et 5 passes décisives

: 32 matches disputés (2.703 minutes) – 3 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (521 minutes) – 1 passe décisive

: 6 matches disputés (521 minutes) – 1 passe décisive Ligue Europa : 5 matches disputés (391 minutes) – 2 passes décisives

: 5 matches disputés (391 minutes) – 2 passes décisives Coupe d’Italie : 3 matches disputés (249 minutes)

: 3 matches disputés (249 minutes) Blessures : Distorsion de la cheville (19 janvier – 1er février), problème au mollet (19 juin au 4 juillet)

*Source : Transfermarkt