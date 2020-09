Bulka pourrait être prêté dans un club espagnol (Goal)

Alors que le PSG doit se renforcer en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque (avant le 5 octobre, date de clôture du mercato), c’est finalement le poste des gardiens de but qui anime le mercato des Rouge et Bleu ces dernières heures. En effet, avec l’arrivée d’Alexandre Letellier pour une saison, le PSG devrait prochainement prêter Marcin Bulka (20 ans / juin 2021) et Garissone Innocent (20 ans / juin 2023) pour la saison prochaine afin qu’ils accumulent du temps de jeu.

Concernant Marcin Bulka, il suscité l’intérêt de nombreux clubs comme l’avait indiqué son agent le 11 août dernier. Et selon les informations de Goal.com, l’international U21 polonais pourrait glaner du temps de jeu en Espagne. En effet, le portier de 20 ans (il aura 21 ans le 4 octobre) “se trouve en discussions avec un club espagnol dont l’identité n’a pas filtré.” Des avancées sont attendues la semaine prochaine. Mais avant son départ, le natif de Płock pourrait prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, toujours selon Goal.

Outre le dossier Marcin Bulka, Goal.com confirme également le désir du SM Caen d’obtenir un prêt avec option d’achat de Garissone Innocent. “Le club normand s’est récemment positionné afin de récupérer le quatrième gardien du PSG (…) Un accord reste à trouver avec le PSG.”