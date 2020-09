Bulka veut être prêté par le PSG et souhaite prolonger avant (L’Équipe / RMC)

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Marcin Bulka joue, depuis le rôle, souvent ingrat, de troisième gardien derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Mais le portier polonais attise les convoitises sur ce mercato. Et selon les informations de L’Équipe, le joueur de 20 ans a demandé à quitter le PSG dans les prochaines semaines. En effet, Bulka voudrait avoir plus de temps de jeu afin de voir sa carrière décoller. “Le Polonais a fait savoir récemment au club de la capitale qu’il souhaitait répondre favorablement aux offres dont il dispose“, rapporte le quotidien français.

De son côté, un journaliste polonais, Tomasz Cwiakala, confirme ces informations via son compte Twitter. Il explique, en complément, que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger de cinq années le contrat du jeune portier polonais avant un éventuel départ sous forme de prêt. Même son de cloche du côté de Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport : Marcin Bulka souhaite bien quitter le club de la capitale, mais uniquement sous forme de prêt. Dans cette optique, sa volonté première serait donc de parapher un nouveau bail avec le PSG.