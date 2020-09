Camavinga plaît à l’Emir du Qatar (LP)

Edouardo Camavinga éclabousse de son talent la Ligue 1 depuis deux ans alors qu’il n’a pas encore 18 ans. Le jeune milieu de terrain (17 ans) du Stade Rennais a même été appelé pour la première fois en équipe de France. Et selon les informations du Parisien, il aurait tapé dans l’œil de l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Le propriétaire du PSG a même déjà échangé avec l’un de ses représentants assure le quotidien francilien. Camavinga a décidé de poursuivre sa carrière pour encore au moins un an à Rennes “une aubaine pour le PSG qui devrait être mieux armé financièrement en 2021“. Edouardo Camavinga, qui n’a pas encore discuté d’une prolongation de contrat avec les Bretons – lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 – pourrait ainsi être vendu par Rennes dans un an pour que ce dernier ne quitte pas le club libre à la fin de son contrat. Une chose est sûre, le natif de Miconje en Angola risque d’animé les périodes de mercato dans les prochains mois.