Candela : “Je pense que Paris a fait une belle affaire avec Florenzi”

Au PSG, le mercato est plutôt calme cette année. Avec la crise sanitaire et particulièrement financière qui touche le football, le club de la capitale est lui aussi impacté et doit revoir ses plans sur le marché des transferts. Comme l’avait annoncé Leonardo, le directeur sportif parisien, les Rouge et Bleu doivent se montrer “créatifs” pour réaliser des bons coups sur le mercato. C’est dans cette optique que les Franciliens ont recruté Alessandro Florenzi sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Quelques jours seulement après sa signature, l’Italien a été lancé dans le grand bain lors du Classique face à l’OM. Auteur d’une prestation solide, le latéral droit a laissé entrevoir quelques espoirs à ce poste. Vincent Candela connait bien le défenseur qui évoluait à l’AS Roma. Pour Le Parisien, le champion du Monde 98, a donné son sentiment sur le joueur de 29 ans.

“Je pense que Paris a fait une belle affaire. C’est un bon arrière droit. Il y en a beaucoup qui disent que c’est un milieu de terrain. Il a joué des fois devant, oui, il a le sens du but. Je pense que techniquement, il est très, très à l’aise. Après, le problème qu’il peut avoir en France, c’est sur l’aspect physique, par rapport aux attaquants très costauds de Ligue 1, explique Candela dans les colonnes du Parisien. C’est sûr qu’il est assez petit (NDLR : 1,73 m), et pas forcément très rapide. Mais vu que le PSG domine et attaque dix-neuf équipes sur vingt, il va faire la différence. Après, pour les matchs de plus en plus durs, ça peut être plus difficile. Mais bon, quand on joue contre Manchester City, Barcelone ou le Bayern, ça devient plus dur pour tout le monde.“