Capello : “Florenzi ? C’est une bonne pioche pour le PSG”

Le Paris Saint-Germain est à deux doigts de valider sa première recrue de son mercato estival. Avec Alessandro Florenzi, Leonardo tente un pari à moindre coût, tout en renforçant le poste de latéral avec un joueur jouissant d’une expérience non négligeable. Et pour Fabio Capello, il se pourrait bien que ce pari se révèle payant. En effet, l’illustre technicien transalpin voit bien Florenzi s’imposer au PSG : “L’une de ses plus grandes qualités, c’est sa capacité à toujours parvenir à centrer. Il a aussi une très bonne frappe et c’est un garçon très professionnel et très sérieux. Pour moi, sa meilleure position est celle de latéral droit. Je pense que c’est une bonne pioche pour le PSG et il peut très bien s’y imposer“, a analysé Capello pour Eurosport.