CDS – Naples aurait fixé le prix minimum pour Koulibaly : 70M€

Partira, partira pas de Naples ? le défenseur central Kalidou Koulibaly (29 ans) est toujours dans le flou alors qu’il ne reste que deux semaines de mercato. Le président du SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, aurait fixé le prix minimum pour vendre son axial franco-sénégalais : 70M€. C’est ce qu’on peut lire dans l’édition du jour du Corriere dello Sport. Et Manchester City comme le PSG sont toujours annoncés comme candidats. Le club anglais mènerait l’affaire via l’agent de Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani. Tandis que le PSG jouerait le coup en direct, Leonardo connaissant bien le président De Laurentiis. C’est en tout ce que prétend le Corriere dello Sport. Du côté de Tuttosport, on maintient aussi qu’il y a encore un duel entre Manchester City et le PSG pour le défenseur international sénégalais. Malgré le prix indécent dans une période de crise qui rend les directions sportives peu enclines aux coups de folie.