Choupo-Moting : “Mon désir ? Tout le monde sait que j’aime vraiment le PSG…”

Le Paris Saint-Germain a enregistré sa troisième recrue estivale cet après-midi avec l’arrivé pour une saison d’Alessandro Florenzi en prêt avec option d’achat. Avant cela, le PSG avait aussi levé l’option d’achat de Mauro Icardi (50 M€) et de Sergio Rico (6 M€). Les Rouge & Bleu devraient aussi très certainement retrouver un autre joueur qui était déjà dans son effectif la saison dernière, en la personne d’Eric Maxime Choupo-Moting. Le Camerounais est actuellement en négociation avancée avec le club de la capitale.

Le joueur s’est exprimé aujourd’hui sur les antennes de BeIn Sports et est revenu sur sa situation actuelle mais aussi sur le “Final 8”.

Sa situation actuelle :

Pour le moment je ne suis pas Parisien. Et demain ? Je ne peux rien dire par rapport à ça… Mes agents sont en train de travailler avec le PSG et j’ai confiance en eux. Il y a des contacts mais pour le moment je ne peux rien dire. Je m’entretiens chez moi, je m’entraine, je reste en forme et après le reste on verra… Mon désir ? Tout le monde sait que j’aime vraiment le PSG… Après, on verra…

Les critiques du début :

Ça fait partie du football. Il y a toujours des gens qui sont plus positifs et d’autres plus négatifs. Mais c’est normal, et je n’ai aucun problème avec ça.

Le “Final 8” et son but face à l’Atalanta :

C’était un moment fantastique pour tous les Parisiens et pour moi bien-sûr. Je ne vais jamais oublier ce moment parce que ce n’était pas seulement un match normal, c’était aussi le jour des 50 ans du club ! Ça faisait 25 ans que le PSG ne s’était pas qualifié pour les demi-finales, donc c’était un moment très spécial. Avoir été décisif pour ce match, c’était extraordinaire ! Et je n’ai ressenti aucun sentiment de revanche… Même si j’ai toujours cru en moi !

Comment a-t-il vécu les PSG / OM ?

C’est toujours spécial ! J’ai déjà derby lorsque j’étais à Schalke 04 contre Dortmund qui était toujours un peu pareil. Le match contre Marseille c’est encore plus spécial ! Mais ce n’est pas pareil lorsqu’il n’y a pas de supporters même s’il y en aura 5 000 au Parc des Princes dimanche. Ce n’est pas la même chose mais la France a besoin de ça. C’est un match spécial que je vais bien évidemment regarder !