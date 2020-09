Christiane Endler nominée pour le titre de meilleure gardienne de la UWCL

Les Parisiennes ont débuté leur championnat par une victoire et un match nul, des résultats en demi-teinte pour les filles d’Olivier Echouafni. Le mois dernier, les Rouge & Bleu étaient en Espagne pour disputer aussi le “Final 8” de la UEFA Women’s Champions League. Éliminée en demi-finale de la compétition, par l’Olympique Lyonnais (1-0), le Paris Saint-Germain avait encore vu ses rêves européens s’envoler. Mais les joueuses du club de la capitale avaient fait bonne figure dans cette édition puisque quatre d’entres elles étaient dans l’équipe-type de la UWCL.

Pourtant, l’UEFA a communiqué les nominées pour élire la meilleure joueuse à chaque poste lors de cette dernière campagne européenne et on ne retrouve… qu’une seule joueuse parisienne, la gardienne Christiane Endler. À noter la présence de six lyonnaises dans les nominées.