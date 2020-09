Classique – Dupraz doute fortement du niveau du PSG ce soir

Le Paris Saint-Germain se présentera face à l’Olympique de Marseille dans une forme incertaine. Si Thomas Tuchel pourra bien compter sur les retours de Neymar, Di Maria, Paredes et Navas au sein de son groupe, ces derniers n’ont que deux entraînements dans les jambes. Icardi, Mbappé et Marquinhos sont, eux, toujours absents. Un état de fait qui pousse Pascal Dupraz, néo consultant pour RMC, à estimer que c’est le moment ou jamais pour les Olympiens… Eux qui n’ont plus fait chuter le PSG depuis 2011, une véritable éternité : “L’OM n’a pas le droit de perdre ce match parce que c’est le moment ou jamais avec un contexte particulier. Le PSG, après sa finale, est d’abord parti en vacances, puis a repris l’entraînement il y a une dizaine de jours. Certains ont le Covid… Je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait présenter une équipe haletante, une équipe à son réel niveau alors même que certains joueurs sont clairement hors de forme et d’autres out“, a douté Dupraz sur les ondes.