“Contacts très avancés” entre le PSG et Alexandre Letellier (L’E)

Alors que le mercato ferme ses portes le 5 octobre prochain, le PSG doit encore se renforcer à certains postes notamment en défense centrale, milieu de terrain et en attaque. Mais le club de la capitale devrait accueillir prochainement un gardien de but. En effet avec les possibles départs en prêt de Marcin Bulka et Garissone Innocent, les Rouge et Bleu se pencheraient sur le dossier d’un ancien Titi du PSG. Libre de tout contrat, le portier de 29 ans – Alexandre Letellier – pourrait devenir le troisième gardien du PSG pour la saison à venir, derrière Keylor Navas et Sergio Rico.

En effet, d’après les informations de lequipe.fr, le portier d’1m93 est en “contacts très avancés avec le PSG pour devenir troisième gardien.” L’ancien du SCO Angers (2010-2020) a notamment été formé au PSG avant un départ en direction du SCO Angers. Le club de la capitale recherchait un gardien d’expérience, français (afin de l’intégrer à la liste UEFA) et capable de s’intégrer dans le vestiaire. Aucuns détails n’a été précisés concernant la durée du contrat. L’Equipe conclut en indiquant que “dans les bureaux du PSG, on estimait ce jeudi matin que les négociations étaient sur le point d’aboutir avec Alexandre Letellier.”

Une information également confirmée par le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi. En effet, les discussions sont avancées avec Alexandre Letellier “mais seulement si Marcin Bulka et Garissone Innocent partent en prêt.” Un contrat de courte durée attend le natif de Paris.