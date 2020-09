Cook : “Nous avons pour ambition de tout gagner cette saison”

Avant la rencontre masculine entre le Stade de Reims et le PSG ce dimanche 27 septembre, les Féminines du PSG affronteront leurs homologues rémoises ce vendredi à 18h30 (Canal Plus Sport). Les Parisiennes devront s’imposer après leur match nul face à Bordeaux (0-0). Et à la veille de la réception du Stade de Reims (3ème journée de D1 Arkema), la défenseure du PSG – Alana Cook (qui a récemment prolongé jusqu’en 2023) – s’est exprimé sur la prochaine échéance des Parisiennes en championnat.

“La préparation était un peu particulière parce que beaucoup de joueuses étaient en sélection. Mais avec le groupe qui est resté à Paris, nous nous sommes entraînées tous les jours. Et nous sommes heureuses de nous retrouver toutes ensemble désormais et de pouvoir jouer ce match demain, a déclaré Alana Cook au site officiel du PSG. L’état d’esprit du groupe ? Forcément la préparation pour le championnat était courte, mais le staff a fait un travail exceptionnel, pour nous permettre de récupérer au mieux et au plus vite. L’enchaînement des deux saisons a été très rapide, il a fallu se remettre dans le bain immédiatement. Et nous avons pour ambition de tout gagner cette saison, c’est vraiment notre objectif.”