Courbis : “Bakayoko au PSG, dans sa région, ça peut être un coup gagnant”

C’est un des dossiers du moment, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (26 ans) va-t-il rejoindre le PSG en prêt avec option d’achat ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec Chelsea, l’international français a toujours dit qu’il aimerait jouer chez lui, à Paris. Rolland Courbis, consultant RMC Sport, n’exclut pas que ce soit une bonne affaire pour le PSG.

“Quand on se souvient de ce joueur, on pense surtout à l’année du titre avec Monaco, il y a déjà quatre ans”, commente “le Coach” Rolland Courbis dans Le Parisien. “Je le trouvais redoutable associé avec Fabinho. Mais quand l’un ou l’autre était avec Moutinho, c’était déjà moins solide. Je n’ai pu avoir que de bons échos sur son sérieux professionnel. Un prêt permettrait au PSG d’avoir un an pour réfléchir. Après, quand on voit Liverpool récupérer Thiago Alcantara, là, on n’est pas dans la même catégorie. Il peut évoluer comme relayeur ou milieu défensif, mais je le trouve moins défensif que Fabinho. Après, il faudrait avoir des qualités de voyance pour savoir s’il pourrait s’imposer à Paris. Mais Bakayoko, au PSG, dans sa région d’origine, ça peut être un coup gagnant.“