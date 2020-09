Courbis : “Il va falloir que Neymar soit cadré, soit canalisé”

Neymar Jr, avec seulement deux petits entraînements dans les jambes, a tout de même débuté face à l’Olympique de Marseille. Un match qui l’a vu totalement dégoupillé suite à une altercation très vive avec Alvaro, ce dernier aurait eu des mots racistes à son égard. Sur les ondes de RMC, Roland Courbis a estimé qu’il fallait cadré Neymar car son envie de bien faire et sa fougue finissent par le desservir.

“Neymar, au niveau de son comportement, est passé d’une extrémité à l’autre : il y a un an il veut partir au Barça, maintenant cette envie de rester ce n’est pas que ça le motive, ça le surmotive. (…) Neymar, je le compare à un pur-sang, à un cheval très très rare et très très cher… Et je le regarde durant sa course, et je ne vois pas de Jockey. (…) À un certain moment, il va falloir que Neymar soit cadré, qu’il soit canalisé. Il doit arrêter de prendre le ballon et de vouloir dribbler cent joueurs. Aujourd’hui, il a déjà 28 ans…“, a déclaré Courbis sur les ondes de RMC.