Da Fonseca : “Di Maria ? C’est un joueur qui dérange en Argentine”

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue a tranché sur le cas d’Angel Di Maria, plus de 10 jours après le match qui a opposé Marseille au Paris Saint-Germai (0-1). Coupable d’un crachat vers le défenseur espagnol, sans l’atteindre, l’Argentin sera absent un bon moment, puisqu’il a été condamné pour quatre matches de suspension. Un vrai coup dur pour les Parisiens, alors que le joueur revenait au top de sa forme dans ce début de saison.

Très influent dans le jeu, l’Argentin manque parfois de considération par certains observateurs. Interrogé par RMC Sport, son compatriote Omar Da Fonseca explique que cette perception-là est du à un jeu “qui dérange”

“Di Maria ? Oui il n’est pas apprécié à sa juste valeur. (…) Il a été à Benfica, Real Madrid et Manchester United, donc son parcours fait que le monde du football ne peut pas le considérer comme un joueur moyen. Or il a un comportement qui ressemble à celui de Messi, il est moins fulgurant. Il n’a pas ou jouer en finale de la Coupe du Monde ou en finale de la Copa America, même s’il a été exceptionnel lors du Mondial 2014. Mais en dehors de ses caractéristiques, malgré ses gestes exceptionnels comme ses coups du foulard, c’est un joueur qui dérange parce qu’il n’a pas d’impact, qui n’est pas assez physique ! Son absence en sélection ? Parce que le nouveau sélectionneur a voulu tourner une page. Il veut garder seulement Messi, et mettre les joueurs qui tournent autour… Comme au FC Barcelone.”