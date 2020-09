Da Fonseca raconte comment le PSG a raté David Trezeguet

Sans conteste l’un des meilleurs scoreurs de sa génération, David Trezeguet a marqué une époque, notamment sous le maillot de la Juventus de Turin et de l’Équipe de France. Et l’avant-centre aurait pu avoir une trajectoire quelque peu différente, nous raconte Omar Da Fonseca. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, le consultant beIN SPORTS a expliqué qu’il avait proposé le joueur au club de la capitale. En revanche, l’Argentin ne comprend toujours pas pourquoi ce transfert a finalement capoté.

“Qui n’a pas voulu de Trezeguet au PSG ? À l’époque, je connaissais Michel Denisot de Canal+, je lui ai proposé le joueur parce que son Papa avait joué à Brest. David Trezeguet, très jeune à l’époque, avait donc son passeport. Donc, je le dis à Michel Denisot, qui le dit à Jean-Michel Moutier (alors directeur sportif, NDLR), qui le dit à Luis Fernandez… Il est donc parti en stage. Trezeguet, apparemment, marquait buts sur buts. J’ai eu des retours d’Alain Roche, de Vincent Guérin et de Daniel Bravo qui me disent : “Le gamin ne parle pas un mot, mais il marque des buts“. Et, au moment venu, le PSG me dit : “Non, on ne le fait pas signer… Ça ne va pas“. Et je n’ai jamais vraiment su pourquoi. Finalement, David Trezeguet est parti à Monaco“, a confié Da Fonseca.