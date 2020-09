Da Fonseca veut lancer une “pétition” pour que Mbappé reste au PSG

Depuis quelque semaines, l’avenir de Kylian Mbappé (21 ans) est au centre des attentions. Selon différentes rumeurs, l’attaquant du PSG pourrait partir l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Le Real Madrid fait figure de grand favori pour le recruter, mais Liverpool garde un oeil sur ce dossier. Invité de L’Équipe du Soir, Omar Da Fonseca a vivement défendu les intérêts du PSG où il veut que Mbappé prolonge et s’inscrive dans la durée.

“Quand est-ce qu’en France on va dépasser cet aspect de se mettre dans la condition d’infériorité, ici en France ? Moi j’en ai marre qu’en France, on continue à dire : “on n’est pas un pays de sport”, clame Da Fonseca. Quand j’entends qu’il a fait le tour, qu’il faut hausser le curseur, mais je dis qu’on ne fait jamais le tour. Est-ce que Messi, Totti, Maldini ils ont fait le tour des grands clubs ? Mais pourquoi on en est déjà à imaginer que la L1 n’est rien ? On est là pour conquérir, pas pour fuire, a expliqué Omar Da Fonseca sur le plateau de L’Équipe du Soir. Moi je dis au contraire, il faut faire une pétition, et nous sommes tous responsables, pour que Mbappé reste, il faut que Marseille revienne au plus haut, la Ligue 1 a un public, des stades, des diffuseurs…”