Däbritz : “Nous sommes conscientes de notre potentiel”

Après une demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League perdue face à l’OL (0-1), les Féminines du PSG débuteront leur nouvelle saison de D1 Arkema ce samedi face à Guingamp, au stade George Lefèvre à Saint-Germain-en-Laye (à huis clos). Et à quelques jours de cette rencontre, la milieu offensive du PSG, Sara Däbritz, est revenue sur la préparation de ce match face au club breton.

“Le groupe a très bien travaillé lors de la pré saison. Nous avons beaucoup progressé au fur et à mesure des entraînements et des semaines. Il y a aussi une très bonne ambiance au sein du groupe, l’état d’esprit est le bon au moment de redémarrer le championnat. L’équipe est très forte, il faut maintenant le démontrer sur le terrain, a déclaré Däbritz sur le site officiel du PSG. J’ai un très bon pressentiment sur la saison qui arrive. La Champions League était une vraie déception, mais nous voulons être performante dans toutes les compétitions que nous allons aborder ces prochains mois. Il faut continuer à travailler dur, se concentrer sur l’avenir et atteindre nos objectifs, qui sont de remporter des trophées.”

Lors de cet entretien, Sara Däbritz a également évoqué les objectifs du PSG pour la saison à venir, avec un ligne de mire une victoire finale en Championnat. “Clairement, nous voulons gagner le championnat. Nous savons qu’il y a encore quelques petits détails à régler, il faut bien commencer la saison samedi contre Guingamp, nous sommes conscientes de notre potentiel et nous pouvons accomplir de grandes choses.”