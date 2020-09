Dagba : “C’est un soulagement (…) ce but nous délivre”

Julian Draxler a libéré le PSG. Alors que les Rouge et Bleu se dirigeaient vers un match nul face au FC Metz en jouant à 9 contre 11, le numéro 23 du PSG a offert la victoire à son club avec un but libérateur dans le temps additionnel (1-0), au Parc des Princes, dans le cadre du match en retard de la 1ère journée de Ligue 1. Les Parisiens marquent ainsi leurs premiers points de leur saison 2020-2021. Au micro de Téléfoot, Colin Dagba est revenu sur la victoire au finish du PSG face aux Messins.

“Oui, c’est un soulagement après deux échecs lors des deux premières journées, il fallait gagner aujourd’hui. On a beaucoup raté en première période et ce but nous délivre. À neuf c’était compliqué mais il fallait faire beaucoup plus d’effort c’était important et il fallait finir le travail. On a puisé beaucoup d’énergie. On a réussi à rester solide. On est récompensé de notre travail.”