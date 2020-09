Damiano : “Florenzi, c’est une recrue de valeur pour le PSG”

Alessandro Florenzi (29 ans) est aujourd’hui à Paris pour passer sa visite médicale et s’engager avec le PSG pour un an en prêt avec une option d’achat de 9 ou 10M€. Il quitte la Roma de son cœur, une nouvelle fois après un prêt à Valence. Car l’international considère qu’il ne peut jouer qu’à la Roma dans son pays.

Christian Damiano, ex-adjoint de Claudio Ranieri à la Roma, entre 2009 et 2011, a connu Florenzi. “Alessandro est un vrai joueur de club. Il a une grosse mentalité, un état d’esprit positif et c’est un mec sérieux. Il peut occuper tout le couloir droit. Il est polyvalent et offre beaucoup de possibilités à un entraîneur, avec sa grosse activité. Il n’a pas un grand gabarit (1,73m) mais il est agressif et combatif. C’est une recrue de valeur pour le PSG, juge Damiano dans L’Equipe. Après, l’interrogation est de savoir s’il a récupéré de ses grosses blessures.”