Dani Alves à Neymar : “Ne sois pas guidé par la haine mon frère”

C’est peu dire que le Classique opposant le PSG à l’OM a été bouillant ce dimanche soir en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés, pour la première fois depuis 2011, et ont très largement dégoupillé en fin de partie. Ce qui fait très largement polémique en ce lendemain, c’est les propos racistes qu’aurait tenu Alvaro, défenseur phocéen, à l’encontre de Neymar Jr. Très proche du numéro 10 parisien, Dani Alves a apporté son soutien à celui qu’il considère comme un frère : “Dans le sport comme dans la vie, nous sommes là pour inspirer les gens, pour transformer des vies, et il n’y a pas de place pour les gens qui proclament la haine ou le racisme. Ne sois pas guidé par la haine, mon frère. Sois la paix et la gentillesse que tu portes dans ton âme. L’amour est la seule façon de combattre la haine, même si elle heurte notre nature par moment! Je t’aime mon petit frère”, a posté Alves sur son compte Instagram.