Daniel Riolo a détesté Kays Ruiz-Atil

Disponible et actif, Kays Ruiz-Atil (18 ans) a essayé de jouer avec ses qualités à Lens hier soir, à savoir de la technique. Mais Daniel Riolo y a vu de la prétention. Le journaliste de RMC Sport est tombé sur le dos du jeune joueur du PSG lors de l’After.

“La vérité c’est que les mecs ont joué à neuf. Les deux gamins ne peuvent pas jouer là, ils ne sont pas au niveau. Il y a un vrai problème”, a déclaré Daniel Riolo sur les ondes. “L’autre avec son boulard surdimensionné, à se croire méga technique… Quand il fait sa semelle là. Moi je suis dans les onze je lui dis : “Gamin, tu ne refais pas ça, donne la vite la balle. Tu arrêtes tout de suite, tu as 18 ans, tu pèses 10 kilos, arrête avec les semelles. Ne te le raconte pas.” Kalimuendo m’a donne l’impression d’être beaucoup plus humble, il a essayé d’apporter. Après je ne suis pas sûr qu’il soit plus talentueux que tous les autres qui sont sortis genre Augustin… Après tu ne peux pas leur taper dessus (sic), ce sont des gamins. Mais le PSG a joué à neuf. Ils n’ont pas les épaules pour un match comme ça. Ruiz, au PSG, on lui a tout passé pendant sa formation, il a été surprotégé. On lui a permis d’avoir une tête gonflée (sic). Maintenant il faut que ça dégonfle pour atteindre le haut niveau. Il est encore loin du compte.”

De son côté, sur Instagram, Kays Ruiz-Atil a exprimé sa fierté d’avoir joué en Championnat avec le PSG, malgré la défaite.