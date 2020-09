De bonnes chances de voir Mbappé contre Nice, Bernat opéré la semaine prochaine

La participation de Kylian Mbappé au match du PSG à Nice, dimanche (13 heures, Téléfoot et Canal+), était largement conditionnée à une évolution du protocole médical de la Ligue de football professionnel concernant les joueurs testés positifs au Covid. Ce vendredi après-midi, il a bougé avec du cas par cas, finie la quatorzaine incompressible, rapporte le site de L’Equipe. Les tests et données médicales feront foi. Kylian Mbappé, asymptomatique puis négatif, devrait donc bénéficier de cette évolution et jouer à l’Allianz Riviera si le staff médical et Thomas Tuchel du PSG le jugent apte.

Concernant, Juan Bernat, victime mercredi au Parc des Princes d’une “rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche”, il sera opéré la semaine prochaine à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son indisponibilité est estimé à 5-6 mois.