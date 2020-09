Depay clarifie les choses sur son avenir

Memphis Depay, en fin de contrat dans un an avec Lyon, a déclaré vendredi dernier qu’il ne savait pas s’il serait toujours lyonnais à l’issue du mercato (5 octobre). Mais dans une interview accordée au média néerlandais NOS, retranscrit par Foot Mercato, Depay a tenu à clarifier ses propos. “Je n’ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c’est souvent déformé. J’ai encore un contrat d’un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l’avons montré. Je me sens bien dans ma peau, mais j’ai aussi mes rêves. J’ai toujours exprimé cela aussi.”