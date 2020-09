Des places encore disponibles pour le match de ce soir face à Metz

Le Paris Saint-Germain va disputer son troisième match de la saison ce soir face au FC Metz dans un Parc des Princes clairsemés pour cause de mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid. Les Rouge & Bleu auront pour objectif de remporter leurs premiers points en Ligue 1 dans cet exercice 2020/2021 après deux défaites, face au RC Lens (0-1) et l’Olympique de Marseille (0-1).

Les Parisiens auront donc à coeur d’effectuer une bonne performance devant leurs supporters et ce malgré l’absence de nombreux joueurs (Mbappé, Kehrer, Verratti, Neymar, Kurzawa, Paredes). Alors que le nombre de spectateurs sera limité à 4 000 au sein du stade de la Porte de Saint-Cloud, des places sont encore disponibles sur le site officiel du club de la capitale pour assister à ce match et dans toutes les catégories. Les prix oscillent entre 30€ en catégorie 5 (virage Auteuil et quart de virage) jusqu’à 120 € en catégorie 2 (Tribune Borelli).

Ci-dessous lien pour accéder à la billetterie de cette rencontre :

https://billetterie.psg.fr/fr/offres/e2658d39-bb8e-11ea-8971-0050569e1756/paris-metz