Deschamps : “A aucun moment, et je suis désolé pour les dirigeants du PSG, je ne peux considérer qu’on ait manqué de respect”

Lundi soir, Leonardo exprimait sa colère d’avoir appris par les médias que Kylian Mbappé était positif au Covid alors que l’attaquant participait au rassemblement des Bleus. Après la victoire 4-2 de la France contre la Croatie, au Stade de France, Didier Deschamps a apporté une réponse publique au directeur sportif du PSG. Le sélectionneur a expliqué que la FFF attendait la confirmation du laboratoire pour prévenir le PSG mais qu’une fuite a tout chamboulé.

“Chronologiquement, ce n’est pas trop compliqué. Je vais vous dire ce qu’il s’est passé, a expliqué Didier Deschamps (des propos relayés par RMC Sport). On a la séance d’entraînement. A la sortie, Kylian a le test positif. On pare au plus pressé, l’isoler par rapport au reste du groupe. On a fait en sorte de prendre en charge Kylian pour qu’il puisse rentrer chez lui. Evidemment, j’avise mon groupe, staff et joueurs. Pour tous les joueurs positifs, il y a besoin d’une confirmation du laboratoire. Ça prend du temps dans le sens où ils refont une analyse. Cette confirmation, on a dû l’avoir aux alentours de 22h. Entre-temps, un journaliste l’a su, et je sais par qui mais peu importe, et a sorti l’information. A partir de là, pour ne pas que ça parte dans tous les sens, que ça soit interprété, nous avons décidé de faire un communiqué. On était dans l’urgence. Je ne cherche pas d’excuses. Il y avait peu de doutes mais on avait prévu d’attendre la confirmation. On aurait eu un peu plus de temps. A aucun moment, et je suis désolé pour les dirigeants du PSG, je ne peux considérer qu’on ait manqué de respect à qui que ce soit. Dans une situation d’urgence, il y a le fond et la forme. Le plus important, c’est le fond, c’est Kylian, les joueurs. Sur ce stage, le contexte a pris beaucoup, beaucoup de place. Voire plus que le football. Je ne me plains pas, on s’adapte. Certainement que mes collègues en club connaissent ça quotidiennement. On n’est pas parfait. Mais à aucun moment, on n’a manqué de respect, à qui que ce soit. Je pense avoir été clair, sans m’énerver. Magnifique.“