Deschamps : “Mbappé participera normalement à la séance tout à l’heure”

Demain à 20h45 (TF1), l’Équipe de France affrontera – au Stade de France – la Croatie, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des Nations. Une rencontre qui aura lieu 48 heures avant le match opposant le RC Lens et le PSG (jeudi 10 septembre à 21h, 2ème journée de Ligue 1). Ainsi, les temps de jeu de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe sont au centre des débats alors que le club de la capitale va enchaîner les matches en Championnat dans les prochains jours (Lens, OM, Metz et Nice). Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face à la Croatie, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n’a pas donné plus de précisions concernant les temps de jeu des deux Parisiens. Il estime notamment que Mbappé – victime d’un coup sur sa cheville douloureuse face à la Suède – participera normalement à la séance du jour.

“Mbappé et Kimpembe préservés avant Lens / PSG ? Ils le savent, je le sais, nous on a un match à jouer. Les 23 sont disponibles, Kim et Kylian aussi. Je ne suis pas à la place des clubs. Nous, on a un match international et on fera tout pour le gagner, même si dans l’analyse, je tiens compte de différentes choses, a déclaré Deschamps, dans des propos rapportés par RMC Sport. La cheville de Mbappé ? Ça va! Il a eu un petit choc pendant le match, mais ça va, il participera normalement à la séance tout à l’heure. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain comme il le dit lui-même. Chaque jour qui passe, ça ira de mieux en mieux mais il n’y a pas d’inquiétude ou de crainte par rapport à ce qui s’est passé samedi.”

Didier Deschamps s’est également exprimé sur le cas d’Alphonse Areola. De retour à Paris après un prêt au Real Madrid, le Titi du PSG (sous contrat jusqu’en 2023) devra se trouver un nouveau club afin d’être de nouveau appelé en Équipe de France. “Malheureusement pour lui, dans sa situation… Là il n’est pas en activité. J’espère pour lui qu’il trouvera une situation au PSG ou ailleurs. Je ne pouvais pas le considérer comme disponible pour le rassemblement de septembre.”