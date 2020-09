Deux défaites et aucun but inscrit en entame de saison, une première pour le PSG depuis 1978

17 cartons distribués, dont cinq rouges, ce Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a été pour le moins volcanique. Défaits pour la première fois depuis le 27 novembre 2011, les Parisiens ont dégoupillé en fin de partie, entrés dans le jeu des Marseillais. OptaJean, spécialiste statistique, nous apporte quelques chiffres liés à cette houleuse partie.

Battu sur la pelouse du RC Lens 0-1, et à domicile par l’Om, toujours sur le plus petit des scores, le PSG entame donc son exercice 2020-2021 par deux revers et aucune réalisation inscrite. À l’échelle de l’Histoire du club, c’est seulement la deuxième fois que les Parisiens démarrent de la sorte depuis 1978-1979. Une éternité en somme.

Malgré ce démarrage plus que poussif, le Paris Saint-Germain reste tout de même favori à sa propre succession en Ligue 1. Et si Paris parvenait à décrocher son dixième titre cette année, le club de la capitale réitérerait la performance, vieille de 70 ans de l’OGC Nice. Celle de Glaner le championnat après avoir perdu ses deux premiers matches.