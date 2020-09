Deux suspects en garde à vue pour les cambriolages des joueurs du PSG

Durant le mois de février 2019, plusieurs joueurs du PSG – Choupo-Moting, Thiago Silva et Dani Alves – ont été cambriolés lorsqu’ils étaient sur le terrain. Les auteurs présumés de ces cambriolages, deux hommes de 25 et 29 ans, ont été placés en garde à vue mercredi pour le cambriolage du domicile de l’ancien défenseur droit parisien, indique Le Point. “Ils sont défavorablement connus des services de police et de la justice pour des faits similaires. Ils étaient déjà en prison et ont été extraits de leur cellule à la maison d’arrêt de Nanterre.” Le quotidien conclut en expliquant que le préjudice, dans un premier temps estimé à une dizaine de milliers d’euros, ce dernier s‘élèverait plutôt à 500 000 euros “en bijoux, montres de luxe et accessoires de maroquinerie.”