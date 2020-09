Dhorasoo : “Mon meilleur souvenir de footballeur ? Mon but contre l’OM”

Vikash Dhorasoo n’a pas connu une carrière lisse et tranquille, son passage au Paris Saint-Germain peut largement en témoigner. Néanmoins, un fait reste à son actif sous la tunique parisienne : son but en finale de la Coupe de France face à l’Olympique de Marseille en 2006. D’ailleurs, interrogé sur son plus beau souvenir en tant que footballeur par France Bleu Paris, Dhorasoo a évoqué ce but venu d’ailleurs : “Mon meilleur souvenir de footballeur], c’est quand-même le but avec le Paris Saint-Germain contre l’OM. Je vis à Paris, j’ai joué au PSG. Les gens, quand ils me croisent dans la rue, me remercient pour ce but. Je suis content de l’avoir mis. Très content. D’ailleurs je ne m’en lasse pas ! Je me le remets tout seul, parfois.”