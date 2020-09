Di María juge Paredes indispensable au jeu du PSG

Invité du “90 Minutos de Fútbol” de ESPN 2, Ángel Di María a évoqué une série de questions. Trois points intéressent particulièrement ici à Paris. Nous avons traduits les propos du Fideo.

Son avenir, le PSG, Rosario ?

Di María : “Un retour à Rosario Central ? J’aimerais. Mais beaucoup de choses se produisent en Argentine, il y a de l’insécurité, c’est toujours plus compliqué. Je pense à mes filles. J’en parle avec ma femme parce je suis en fin de contrat. Le club veut me prolonger. Mais je n’en sais rien, je veux voir mois après mois comment se passent les choses, puis décider. Heureusement je peux choisir, mais je ne veux pas passer au dessus de l’intérêt de ma famille. C’est le principal, le plus important.”

Leo Paredes en sentinelle

Di María : “Moi je l’adore à ce poste. Et parfois on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas en club… parce qu’il a cette passe vers l’avant qui casse des lignes. Pour Neymar et pour moi c’est fondamental. Avec ces passes, il n’y a qu’à contrôler et pivoter pour attaquer. Il a des passes incroyables. Il est à la fois technique et agressif. Il a les deux choses. C’est bien quand il a quelqu’un à son côté, ça lui permet de sortir un peu plus. Comme ça il n’est pas obligé d’être obsédé par la récupération. C’est mon opinion.”

Sa non convocation avec l’Argentine

Di María : “Je n’ai jamais demandé d’explications quand on me convoquait, je n’en demanderai pas alors qu’on ne m’appelle pas. Je continue à travailler, je sais que j’aurai une nouvelle opportunité.”