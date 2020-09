Di Maria n’a pas craché sur Alvaro Gonzalez (Telefoot)

Deux jours après la défaite du Paris Saint-Germain face à l’OM (0-1), ce match fait toujours autant parler. Alors que le PSG cherche à trouver les meilleures images pour défendre Neymar, qui accuse Alvaro de propos raciste à son égard, devant la commission de discipline de la LFP, le diffuseur Telefoot avait annoncé en grande pompe avoir des “nouvelles images” sur cette rencontre sans donner plus de précision. Un teaser plutôt étrange alors que le sujet abordé est très sensible…

Si la chaine de télévision avait déclaré ce lundi “avoir visionné toutes les images et tous les angles pendant des heures” sur les différentes altercation sans succès, ils ont finalement eu plus de détails sur le conflit qui a opposé Alvaro à Angel Di Maria. Le défenseur espagnol avait accusé l’Argentin d’avoir reçu un crachat. Le média a diffusé ces images, et après un long décorticage, on constate que le numéro 11 Rouge & Bleu n’a pas craché sur le joueur marseillais. Les quelques postillons lâché par ce dernier n’ont pas atteint Alvaro, et va donc à l’encontre de ses allégations. Reste à voir si la ligue de football va tout de même mener une enquête…