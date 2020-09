Di Meco critique la communication de Thomas Tuchel

Le Paris Saint-Germain s’est difficilement défait du FC Metz dans son antre du Parc des Princes (1-0), grâce à une réalisation de Julian Draxler en toute fin de partie, alors que le PSG était réduit à 9 contre onze suite à l’exclusion de Diallo et la Blessure de Bernat. Une victoire qui est la première de cette exercice 2020-2021 où le club parisien connait un début extrêmement laborieux. Sur les ondes de RMC, Éric Di Meco a exprimé son inquiétude face à cette situation et surtout face à la communication de Thomas Tuchel, qu’il juge catastrophique.

“Ce qu’il se passe actuellement au PSG est dû à plusieurs choses et notamment à la mauvaise gestion de l’après finale de Ligue des Champions. Avec les récents résultats, les blessures, les suspendus, plus le match qu’on a vu hier soir… Ils creusent, ils creusent, ils creusent… Mais où ils vont s’arrêter ? Oui, il y a une légère éclaircie avec ce but de Julian Draxler, mais le mal est plus profond. Et quand tu entends Thomas Tuchel ces derniers temps, chaque fois qu’il parle, il dit des énormités. J’ai vraiment l’impression qu’il a perdu les pédales. Ça fait peur. Il est en train de naviguer à vue, il dit n’importe quoi. Et ça, le vestiaire l’entend. Je suis extrêmement inquiet“, a déclaré Di Meco sur RMC.