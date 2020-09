Eric Di Meco et “l’avion de chasse” Kylian Mbappé

Il s’en est fallu de peu pour que le Paris Saint-Germain connaisse le bonheur ultime, mais le Bayern Munich est passé par là. Dès lors, la question se pose : que manque-t-il désormais au PSG pour aller glaner cette coupe aux grandes oreilles ? Certains disent des recrues, d’autres attendent que certains éléments de l’effectif prennent un peu plus de galon. Et face à ceux qui disent que Kylian Mbappé doit encore s’améliorer dans son jeu, Éric Di Meco se montre quelque peu circonspect.

“Le constat avec Tuchel, c’est qu’il a dû s’adapter aux joueurs qu’il avait et il a dû se renier, notamment avec les quatre de devant. C’est un jeu minimaliste : on est solide derrière, et on compte sur le talent des gars de devant pour faire la différence. Honnêtement, quand tu es dans ce schéma, qui peut progresser ? J’entends dire : il faut que Mbappé progresse… Non mais vous avez vu le niveau qu’il a Mbappé ? Quand tu es déjà un avion de chasse, tu fais comment pour progresser ?”, a exposé Di Meco sur RMC.