Di Meco : “Les joueurs cassent le jouet merveilleux qu’on leur a mis entre les mains”

7000 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été détectés dans l’hexagone juste pour la journée de mercredi, selon Santé publique France. Positifs, et pas “coupables” d’avoir été contaminés par le Covid-19. Pourtant Éric Di Meco, consultant de RMC Sport, fait des trois joueurs du PSG positifs (Di Maria, Paredes et Neymar) des coupables. Aux yeux de l’ancien latéral, la Ligue de football professionnel est elle aussi coupable d’avoir permis une fenêtre de vacances aux joueurs du PSG non appelés en sélection.

“C’était tellement prévisible… comment la Ligue peut reporter ce match entre Lens et le PSG dans un début de saison déjà escamoté de 15 jours parce qu’on lui demande ? Tu sais ce qu’il va se passer derrière… Si tu es dirigeant à la Ligue, tu connais les joueurs d’aujourd’hui. Tu sais que les mecs vont partir une semaine en vacances, tu sais ce qu’il va se passer. Sans déconner !” a jugé Di Meco sur les ondes. “On va pointer la responsabilité des joueurs. Je n’ai pas fait le même métier que eux font aujourd’hui… Les joueurs d’aujourd’hui sont des rappeurs ou des rockstars qui prennent que les bons côtés de la rockstar mais pas les mauvais. Parce que la rockstar qui ne fait pas un concert, elle touche zéro. Ils vivent la même vie mais eux ils sont payés tous les mois. Tu rentres d’Ibiza, tu es malade, tu es payé quand même. Je suis énervé après les joueurs parce qu’ils donnent une mauvaise image du métier que j’ai fait et que j’ai aimé. Ils sont en train de casser le jouet merveilleux qu’on leur a mis entre les mains.”